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Ölüme terkedilen 7 yavru köpekten 5'i kurtarıldı

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#Mersin#Köpek#Veteriner
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 12:30

Mersin'de yeni yapılan sıcak asfalta bırakılan 7 yavru köpekten 5'i ekipler tarafından kurtarıldı, 2'si öldü. Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Tarsus ilçesi Dörtler mevkisinde 7 yavru köpeğin yeni yapılan sıcak asfalta çuvalla bırakıldığını görenler, Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, sıcak asfalta bulanmış haldeki köpekleri alıp hayvan bakımevine getirdi. İlk müdahalesi yapılan köpekleri, Tarsus Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tedaviye alındı. 7 yavru köpekten 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 5'inin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Veteriner hekim ve teknisyenlerin, köpekleri gözlem altında tutup, yakından ilgilenildiği belirtildi.

Ölüme terkedilen 7 yavru köpekten 5i kurtarıldı

'YOĞUN ÇABA SARF EDİLDİ'

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Tarsus Belediyesi Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, "Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Sabah saatlerinde çok üzücü bir ihbar aldık. 7 köpeğin sıcak asfalta çuvalla, canice ölüme terk edildiğini öğrendik. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak direkt olay yerine intikal ettik. Vatandaşların yardımıyla köpekleri ziftli bir şekilde merkezimize getirdik ve ilk müdahaleleri yaptık. 7 köpekten 5 tanesinin hayatını yoğun çaba sarf ederek kurtardık. Olay yerinde ilk müdahalemizi gerçekleştirerek köpekleri direkt barınağımıza getirdik. Şu an 5 köpeğimizin sağlık durumları müdahalelerimizin ardından iyi. Köpekler rehabilitasyon alanımızın içinde, burada kontrolümüz altında. Olay faili meçhul ve kolluk kuvvetleri de gerekli araştırmaları yapmaktadır. Vatandaşlar bu gibi durumlarda 153 Tarsus Belediye ihbar hattına müracaat edebilirler" diye konuştu.

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#Mersin#Köpek#Veteriner

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