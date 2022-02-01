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Ölüme terk edilmişlerdi... Yavru köpekler yeni yuvalarına alıştı

#Köpek#Erzurum#Bakım Evi
Ölüme terk edilmişlerdi... Yavru köpekler yeni yuvalarına alıştı

Erzurum'da sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığında kimliği belirsiz kişilerce yol kenarına bırakılan 63 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak yuvaya kavuştu. Merkezin sorumlusu İdris Özmen "Şu anda genel olarak durumları iyi. Bize ve yeni yuvalarına alıştılar. Rutin sağlık kontrolleri ve temizlikleri yapılıyor" dedi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine, 26 Ocak günü, Çat kara yolu kenarında çok sayıda yavru köpek bulunduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye sevk edilen hayvan barınağı görevlileri, 63 yavru köpeği tek tek toplayarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan köpekler, burada sıcak odalara alındı. Sıcak ortamda sürekli bakımları yapılan köpeklerden 4'ü sahiplendirilirken, kalanlar ise ilgiyle besleniyor.

Ölüme terk edilmişlerdi... Yavru köpekler yeni yuvalarına alıştı

'O SOĞUKTA HEPSİNİ KAYBEDEBİLİRDİK'

Yavruların durumlarının çok iyi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu İdris Özmen, "26 Ocak akşamı akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine ekipler, bölgeye intikal ederek 63 hayvanı buldu. Ekipler tarafından getirilen hayvanlar, birer birer kontrol edildi. Hastalığı olanlar, yoğun bakım ünitelerine alındı. İhbar geldikten sonra kısa sürede ulaştığımız hayvanlar eğer o soğukta kalsalardı, hepsini kaybedebilirdik. Şu anda genel olarak durumları iyi. Bize ve yeni yuvalarına alıştılar. Rutin sağlık kontrolleri ve temizlikleri yapılıyor. 4 yavru köpeği protokol ile sahiplendirdik. Hayvanlar büyüdükçe sahiplendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Ölüme terk edilmişlerdi... Yavru köpekler yeni yuvalarına alıştı

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#Köpek#Erzurum#Bakım Evi

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