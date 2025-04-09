Ölüme tahliye... Kırmızı ışıkta durmayıp kurye Hasan’ı ezmişti

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Manisa’da Ege Karaaslan (25) 35 EA 8862 plakalı otomobiliyle, 11 Ekim 2024’te 19.38’de Akhisar istikametine seyir halindeydi. Karaaslan otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaparak motokurye Hasan Emre (27) yönetimindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı. Emre kaza yerinde hayatını kaybetti. Karaaslan, ‘bilinçli taksirle ölüme sebep olma’ suçundan tutuklandı. Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi 12 Aralık’ta Karaaslan’ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. Emre’nin ailesi, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart’ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan’ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

‘BİR KEZ DAHA YIKILDIK’

Karara tepki gösteren anne Fadime Emre (61), “Hak ve hukuk yerini bulsun ve sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük ve biz bu kararla bir kez daha yıkıldık” dedi.

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Baba Sadettin Emre (57) ise “2 çocuğum vardı, birisini maalesef kazada kaybettik. Kanadımız kırıldı. Çok üzgünüz. Mahkemenin verdiği karar bizi bir kez daha yıktı. Tahliye kararına itiraz ettik. Cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız. En azından karar acımızı dindirmese bile yüreğimize su serperdi” ifadelerini kullandı.

Abla Hülya Emre (32) de “Kardeşimle birlikte Manisa’da yaşıyorduk. Yıllarca aynı evi paylaştık ve birbirimizin her şeyiydik. Sabah evden iş için çıktı ama bir başkasının hatası yüzünden evine dönemedi. Tüm raporlarda karşı taraf yüzde 100 kusurlu, cezası arttırıldı fakat tahliye edildi. Bu bir kaza değil, kaza ile yargılanmasını istemiyoruz. Bile bile, isteyerek yapılan şeyler kaza değildir. Bu mu adalet? Adaletin yerini bulması için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.