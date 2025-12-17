Ölüme randevu

Haberin Devamı

ADANA’da yaşayan Murat İnanmaz (19), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi (19), iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı. Yasemin S.’nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül (19), İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı. İnanmaz, 12 Aralık’ta Seyhan ilçesindeki konuma gitti. Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül’ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülbül, İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. Polis, Abdülkadir Bülbül ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirledi. Apartmana operasyon düzenleyen polisi gören Bülbül, 5’inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçip kaçmak istedi. Çevrede önlem alan polis, Bülbül ile Yasemin S. ve Sezercan Ç.’yi yakaladı.

‘NİYETİM KONUŞMAKTI’

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir Bülbül, ifadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım” dedi. Yasemin S. ise “Murat beni sürekli telefonla arayarak rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedim. Murat’ı çağırdım” savunması yaptı. Adliyeye sevk edilen Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

