Ölüme götüren takograf hileleri

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Araçların kullanım süresi, hızı, dinlenme süresi, kimin kullandığı gibi birçok önemli bilgiyi kayıt altına alan takograf cihazları trafik güvenliği ve denetimler açısından önemli bir rol oynuyor. Cihazlar sayesinde kazalar önlenebiliyor. Bu denetimlere takılmak istemeyen bazı araç şoförleri ve araç sahipleri, takograf üzerinde çeşitli hileler yapabiliyor. Takograf bilirkişisi Caner Sayan, “Bilinçsiz kişiler bu cihazları manipule ediyorlar veya bozmaya çalışıyorlar kayıt tutmasın diye. Bunu yaparken takografı devre dışı bırakıyorlar. Devre dışı bırakınca aracın elektronik sistemi karışıyor. Karışınca da aracın ABS fren sistemi gerekli direktifleri aracın beynine gönderemiyor. Takografı devre dışı bıraktığınız anda aracın diğer elektronik sistemleri de çalışmaz hale geliyor” diye konuştu.

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Sayan, “Kazalarda yorgunluk büyük bir etken, birçok sürücü başkasının kartını kullanıyor. Şoförlerin 15 saat, 16 saat, 20 saat araç kullandığına dair bilgiler alıyoruz” ifadelerini kullandı. Sayan, takograf üzerinde yapılan en yaygın 4 hileyi başkasının kartını kullanmak, elektronik sistem üzerinden yapılan düğme yöntemi, aracın ana beyin sistemini karıştırmak ve mıknatıs yöntemi olarak sıraladı. Caner Sayan, hileli takograf ile yakalanmanın cezasının ise bin 500 lira olduğunu söyledi.

OTOGARDA DENETİM

İSTANBUL Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet kemeri, takograf, lastik ve evrak denetimi gerçekleştirildi. Otobüsler, dün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Otobüslerin evrakları kontrol edildi, yolculara emniyet kemeri takmalarına yönelik broşürler dağıtıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerde bulunan, hız aktivitelerini kaydeden ve şoförün toplam sürüş saatini hesaplayan dijital takograf cihazları kontrol edildi. Yetki belgesinin süresi biten bir otobüsün otogardan çıkışına izin verilmedi.

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