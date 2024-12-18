Ölüme götüren sahte içki bu atölyelerde hazırlanıyor

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi, satışı ve sahte alkol kullanımı sebebiyle ölümleri engellemek amacıyla İstanbul genelinde geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Sultangazi, Silivri, Başakşehir, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’nda tespit edilen 11 adrese yapılan baskınlarda, sağlıksız ortamlarda üretilmiş ve insan sağlığına zararlı sahte içki ele geçirildi. Şüphelilerin, boş içki şişelerine sahte bandrol ve etiket yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Baskınlarda 17 bin 287 litre alkollü sıvı, 1715 şişe sahte içki, 4 bin 363 bandrol, 5 bin 400 etiket ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkındaki adli işlemler sürüyor. Son 1.5 ayda 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkolün üretildiği imalathanelerin sağlıksız koşulları da yapılan operasyonlarla göz önüne serildi. 2024 yılı genelinde yapılan denetim ve operasyonlarda ise toplam 297 bin litre alkollü sıvı, 14 bin 718 dolu sahte içki şişesi ve 928 bin adet alkol yan ürünü ele geçirilirken, 66 farklı olayda 113 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, sahte alkolün başta görme kaybı olmak üzere ölümlere neden olabileceğine dikkat çekerek, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.