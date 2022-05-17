Ölüme götüren poz

Haberin Devamı

Kocaeli'nde İzmit Marina İskelesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Furkan Çiftçi (23) ile kız arkadaşı Mine Dinar (23), iskelede alkol alıp oltayla balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren ikili, saat 21.15 sıralarında denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler, Mine’ye olta sopasını uzattı. Sopaya tutunan genç kız sudan çıkarken, erkek arkadaşı Furkan gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. Sudan çıkarılan Mine Dinar hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

'DENGEMİZİ KAYBETTİK'

Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülenve sağlık durumu iyi olan Mine Dinar’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Mine Dinar’ın, alkol aldıktan sonra erkek arkadaşı Furkan Çiftçi ile Titanik pozu vermek için iskelede bulunan zincirlerin arkasına geçince dengelerini kaybederek denize düştüklerini söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

'MERAK ETME, O İŞ BİZDE'

Güvenlik kamerası görüntülerinde iskeleye gelen arkadaşların, balık tutmak için eşyalarını dizdiği ve Furkan Çiftçi’nin yan tarafta bulunan bir tekneden ödünç tabure aldığı görüldü.

Furkan Çiftçi’ye tabure veren tekne personeli Mustafa Gürel, “Onlar daha önceden de buraya geliyordu. Çocukla muhabbetim vardı. Dün akşam da geldiler oturdular. Benden tabure istediler verdim, tek tabureleri varmış. Balık tutuyorlardı, balık üzerine sohbet ettik. Saat 21.00 civarında çıktık. Giderken onlara ‘Dikkat edin, işiniz bitince tabureyi de bırakırsınız’ dedim. Saygılı bir insandı, Allah rahmet eylesin. Burada tehlike olduğunu söyledim, dikkat etmeleri konusunda uyardım, ‘Merak etme ağabey, o iş bizde’ dedi” diye konuştu.