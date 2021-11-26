Ölüme götüren mide küçültme ameliyatına... Ceza

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Mitoğlu, özel hastanede genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Yalım Uçtum tarafından ameliyat edildi. Taburcu edildikten birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, yaşamını yitirdi.

Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dr. Uçtum hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uçtum iddianamedeki ve mahkemedeki savunmalarında, ölümün ameliyattan değil, pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak suçlamaları reddetti.

HÂKİM PARAYA ÇEVİRDİ

Davanın karar duruşması İzmir 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda, Dr. Uçtum’un uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı yönünde oybirliği ile görüş belirtildiği kaydedildi. Savcı, sanığın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Dr. Uçtum’u ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 2.5 yıla indirildi. Hâkim, hapis cezasını 45 bin 500 lira para cezasına çevirdi. Ayrıca Dr. Uçtum, 6 ay süreyle meslekten men edildi.

‘BİR KEZ DAHA YIKILDIM’

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Özge Mitoğlu’nun eşi Mehmet Mitoğlu, “Verilen karara inanmak mümkün değil. Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Eşimin ölümünün ardından bir kez daha yıkıldım. Karara itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz sürecek” dedi.