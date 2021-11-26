Ölüme götüren mide küçültme ameliyatına... Ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elinde bıçakla nasıl metroya bindi 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktıElinde bıçakla nasıl metroya bindi? 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktı#Metro
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
PFDK, Fatih Terimin cezasını resmen açıkladıPFDK, Fatih Terim'in cezasını resmen açıkladı!#Fatih Terim
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Yunanistanda Annalena sevinci: Türk dostu Merkelden bıkmıştıkYunanistan'da Annalena sevinci: Türk dostu Merkel'den bıkmıştık#Yunanistan
Meteoroloji il il sıraladı Bu bölgelerde oturanlar dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji il il sıraladı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yeni ekonomi politikasının temel parametreleriYeni ekonomi politikasının temel parametreleri#Ekonomi
Fenerbahçe, Avrupa Ligine veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti#Olympiakos Fenerbahçe
10 milyar dolar daha sürpriz olmaz10 milyar dolar daha sürpriz olmaz#Türkiye
FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş#FETÖ
Galatasaray güle oynaya turladı Marsilyaya 4 gol birden...Galatasaray güle oynaya turladı! Marsilya'ya 4 gol birden...#Uefa Avrupa Ligi
Rusyada maden faciası Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...Rusya'da maden faciası! Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...#Rusya
Skandal Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: Dün bir Türkü tekmeledimSkandal! Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: 'Dün bir Türk'ü tekmeledim'#Irkçılık
Galatasaray-Marsilya maçında gergin anlar Muslera ve Fatih Terim sinirlendiGalatasaray-Marsilya maçında gergin anlar! Muslera ve Fatih Terim sinirlendi #Galatasaray
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
HABERLERGündem Haberleri

Ölüme götüren mide küçültme ameliyatına... Ceza

#Miğde Küçültme Ameliyatı#Özge Mitoğlu#Ölüm
Ölüme götüren mide küçültme ameliyatına... Ceza

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Özge Mitoğlu (28), çocuk sahibi olabilmek umuduyla mide küçültme ameliyatı yaptırmak için 2019 Mayıs ayında İzmir’e geldi.

Haberin Devamı

Mitoğlu, özel hastanede genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Yalım Uçtum tarafından ameliyat edildi. Taburcu edildikten birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, yaşamını yitirdi.

Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dr. Uçtum hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uçtum iddianamedeki ve mahkemedeki savunmalarında, ölümün ameliyattan değil, pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak suçlamaları reddetti.

HÂKİM PARAYA ÇEVİRDİ

Davanın karar duruşması İzmir 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda, Dr. Uçtum’un uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı yönünde oybirliği ile görüş belirtildiği kaydedildi. Savcı, sanığın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Dr. Uçtum’u ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 2.5 yıla indirildi. Hâkim, hapis cezasını 45 bin 500 lira para cezasına çevirdi. Ayrıca Dr. Uçtum, 6 ay süreyle meslekten men edildi.

‘BİR KEZ DAHA YIKILDIM’

Haberin Devamı

Özge Mitoğlu’nun eşi Mehmet Mitoğlu, “Verilen karara inanmak mümkün değil. Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Eşimin ölümünün ardından bir kez daha yıkıldım. Karara itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz sürecek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miğde Küçültme Ameliyatı#Özge Mitoğlu#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen