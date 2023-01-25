Ölüme götüren karar

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Antalya’da görevli özel harekât polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), 22 Ocak’ta boşanma aşamasında olduğu Kırşehir’de görev yapan polis memuru eşi Aslı Yılmaz’ı (33) 10 el ateş ederek öldürdü. Ardından aynı silahı başına dayayıp ateşleyen Hüseyin Emre Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları A.Y. de devlet korumasına alındı.

‘ŞARTLAR SUNMADAN GEL’

Vahşi cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl mayıs ayında Hüseyin Emre Yılmaz tarafından açılan boşanma davasında Aslı Yılmaz, çocukları için boşanmak istemediğini söyledi. Aslı Yılmaz’ın, eşi Hüseyin Emre Yılmaz’a, “Sana düşünmek için 24 saat zaman veriyorum. Hüseyin, beni de çocuğunu da şartsız, koşulsuz seveceğini söylüyorsan buyur gel. İyi düşün, ben sana şartlar, koşul sunmadan gel diyorum. Kabul etmiyorum diyorsan da kendin bilirsin. Ben çocuğum için atıyorum bu adımı” yazılı mesaj attığı ortaya çıktı. Bu teklifi kabul etmeyen Hüseyin Emre Yılmaz, eşine boşanma davası açtı. Ardından eşi tarafından rahatsız edilen Aslı Yılmaz, Kırşehir Aile Mahkemesi’ne başvurup uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme Hüseyin Emre Yılmaz’ın 6 ay süreyle boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırılmasına karar verip silahına da el koydu. 6 Aralık’ta Hüseyin Emre Yılmaz’ın uzaklaştırma kararı sona erince Aslı Yılmaz, uzaklaştırma kararının uzatılması için bu kez eşinin görev yaptığı şehir olan Antalya 9’uncu Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, başvuruyu ‘şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

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‘ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM’

Hüseyin Emre Yılmaz’ın el konulan silahı da kendisine yeniden teslim edildi. Bunun üzerine Hüseyin Emre Yılmaz, geçici velayeti annesinde olan oğlu A.Y.’yi olaydan 2 gün önce yanına aldı. Olayın gerçekleştiği gün de çocuğu yanında getirip tartışma sırasında otomobilde bıraktı. Ardından çocuğunun gözleri önünde, kendisine teslim edilen tabancasıyla, eşini 10 el ateş edip öldürdükten sonra kendini vurdu. A.Y. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, “Babam arabanın kapısını kapatarak anneme ateş etti. Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum” dedi.