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Ölüme götüren iltifat

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#Tuğrul Akan#Elif Sinan#Cinayet
Ölüme götüren iltifat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Tuğrul Akan, üniversite öğrencisi sevgilisi Elif Sinan’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Akan’a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında, Elif Sinan’ın, işyerinde müşterisine iltifat ettiği, ikilinin bu yüzden tartıştığı ve olayın gerçekleştiği belirtildi.

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Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan’ın (23) ölümünün ardından Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğrul Akan’a (27) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanık Akan’ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını belirttiği ancak yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği, Sinan’ın parmak izine rastlanılmadığı aktarıldı. Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesinde; Sinan’ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaralayıp sonrasında vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği aktarıldı.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Sanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak olay günü akşam maktulün işyerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Sanık Akan’ın, Elif’i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, işyeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı aktarıldı. Kararda, sanığın pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

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#Tuğrul Akan#Elif Sinan#Cinayet

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