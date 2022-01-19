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Ölüme giden yol

#Kanadalı Turist#Michael John Kreeft#Erciyes Kayak Merkezi
Ölüme giden yol

Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesi Kanadalı turist Michael John Kreeft, Erciyes Kayak Merkezi’nde düşen kar kütlesinin altında kalıp hayatını kaybetmişti. Kreeft’in, pistin 700 metre dışına çıktığı belirlendi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft (45), arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için 16 Ocak’ta, görev yaptıkları Gaziantep’ten Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’ne gitti. 3 turist, kayak yapmak için Çobanini kamp alanının dışına çıktı. Kayak sırasında saat 16.30 sıralarında, bölgedeki vadiden Kreeft’in üzerine kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, kar kütlesi altında kalan turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden kızakla indirdi. Kanadalı Kreeft’in cenazesi dün ülkesine gönderildi.

Ölüme giden yol

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’BİZ BİLE ORALARA GİTMİYORUZ’

Açıklama yapan Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, şöyle konuştu: “Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek, dere içine çıkmışlar. Biz bile oralara gitmiyoruz. Oraya nasıl gittiler, hayret ediyoruz. Olaydan 2-3 gün önce bölgede tipi oldu. Tipi karları biriktirmiş, balkon yapmış. Erciyes’te çığ düşme tehlikesi yok. Sadece derenin üstlerinde balkonlar oluşur. Bu balkonların üzerinde kayarsanız, böyle bir kaza meydana gelir. Bizim öngörümüz bu şekilde oldu.”

Ölüme giden yol

PİSTİN DIŞINA ÇIKILMAMALI

Kayakçıları uyaran Numan Değirmenci “Onaylanmış ve belirtilmiş pistlerde kaymak gerekiyor. Bu pistlerin dışına çıkıldığında ve özellikle yeni yağmış karların tehlikesi çok fazladır” ifadelerini kullandı.

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#Kanadalı Turist#Michael John Kreeft#Erciyes Kayak Merkezi

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