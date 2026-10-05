Ölüme davet... 13 yerinden bıçaklandı

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ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde önceki gün 18.30 sıralarında, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır (20) olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Bayır’ın yanında motosikleti de bulundu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır’ın B.Ö. (16) ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 1 hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen B.Ö.’nün, Bayır’ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi. Çalışmada Bayır’ın, B.Ö.’nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemede, Bayır’ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.’nün gösterdiği yerde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. tutuklandı.

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Mustafa Ö.’nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır’ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem’in “Berna’yı arıyorum” cevabı üzerine “Berna kim?” diye sorduğunda “4 aylık karım” cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır’ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızı B.Ö.’nün ise ifadesinde Yasin Erdem’i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.