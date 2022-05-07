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Ölüme böyle gitmişler... Bursa'daki uçak kazasında yeni görüntü: Arkadaşları büyük şok yaşadı

#Uçak#Kaza#Bursa

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düştüğü kazada pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Olaydan birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme yürüyüşü, uçağa binme anları ve uçağın havalanmasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Uçak kazası, 25 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta yaşandı. Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü. Kaza sonucu uçakta pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetti.

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ÖLÜME BÖYLE YÜRÜMÜŞLER

Kaza öncesi Yunuseli Havalimanı'nda uçuşa hazırlık yapan Otkun ve Avşar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkun ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yansıdı.

Ölüme böyle gitmişler... Bursadaki uçak kazasında yeni görüntü: Arkadaşları büyük şok yaşadı

PANİK ANLARI KAMERADA

İkili pistte seyir halindeyken uçuş yapacakları ana piste geldi. Ayrıca görüntülere Avşar ve Otkun'un arkadaşlarının panik anları da yansıdı. Havalimanında uçuşları takip eden iş arkadaşlarının uçağın düşmesine şahit olduğu ve siyah dumanların yükselmesi üzerine aprona doğru hızla koştuğu görülüyor.

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Öte yandan uçağın kalkış yaptıktan 500 metre sonra düştüğü ve Bağlarbaşı mahallesinden dumanların yükseldiği anlarda görüntülere yansıdı.

Ölüme böyle gitmişler... Bursadaki uçak kazasında yeni görüntü: Arkadaşları büyük şok yaşadı

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#Uçak#Kaza#Bursa

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