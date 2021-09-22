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Ölüme beraat, istismara ceza

#Ebru Erdem#Ölüm#Ceza
Ölüme beraat, istismara ceza
Burcu Purtul Uçar

Ebru Erdem (17), 20 Mart 2019 gecesi, Küçükçekmece’deki bir rezidansın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

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Üzerinde kot pantolonu ve sütyeni vardı. Ölümünden önce yakın arkadaşı Murat Büyük’e mesaj atmış, “Çok kötüyüm. Gel beni al. Sana konum atacağım” demişti. Ancak bir daha mesaj atmadı. Murat Büyük aradığında Ebru’nun telefonu kapalıydı. Polis, Ebru’nun düştüğü dairenin Kemal Sönmez adına kiralandığını belirledi. Kemal Sönmez, dairenin anahtarını bir günlüğüne arkadaşı Serdar Taş’a vermişti. Serdar Taş gözaltına alındı. Bu sırada Ebru’nun otopsi raporunun kan analiz sonucu geldi. Kokain, metamfetamin ve MDMA kullanmıştı. Olaydan sonra hızlıca evden uzaklaştığı belirlenen Serdar Taş tutuklandı.

Ölüme beraat, istismara ceza

Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Serdar Taş’ın uyuşturucu verdiği Ebru Erdem’le cinsel ilişkiye girmek istediğini ve genç kadın direnince arbede sırasında camdan attığını belirterek müebbet hapis verilmesini istedi. Serdar Taş mütalaaya, “Bir önceki mütalaada savcı beraatımı istemişti. Savcı değişti ve hakkımda ceza istenmektedir. Neden ceza istendiğini anlamış değilim. Ben kimseyi öldürmedim, kimseye de bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum” diye yanıt verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, deliller sabit olmadığı için Serdar Taş’a ‘cinayet’ suçundan beraat, ‘cinsel istismar’ suçundan ise 8 yıl hapis cezası verdi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan açılan dava ise reddedildi.

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#Ebru Erdem#Ölüm#Ceza