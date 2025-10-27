Ã–lÃ¼me atlayÄ±ÅŸ

Haberin DevamÄ±

MUÄžLAâ€™nÄ±n Fethiye ilÃ§esindeki BabadaÄŸâ€™dan 25â€™inci UluslararasÄ± Hava OyunlarÄ± Festivali kapsamÄ±nda tandem atlayÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Polonya uyruklu paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ Mark Daniel ve yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ pilotu Mustafa GÃ¶khan Toygar, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle kayalÄ±klara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

YARALI PÄ°LOT KURTARILDI

Ã–lÃ¼deniz Mahallesiâ€™ndeki BabadaÄŸâ€™dan havalandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra meydana gelen dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye hemen saÄŸlÄ±k, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kontrollerde, PolonyalÄ± paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ Mark Danielâ€™in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. Kazada yaralanan pilot Mustafa GÃ¶khan Toygar ise ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Askeri helikopterle olay yerinden alÄ±nan Toygar, Fethiye Devlet Hastanesiâ€™nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Toygarâ€™Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. Fethiye Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kaza ile ilgili detaylÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.Â Â Â

TANDEM YAMAÃ‡ PARAÅžÃœTÃœ ATLAYIÅžI NEDÄ°R

YÃ¼ksek bir yamaÃ§tan koÅŸarak havalanÄ±lan, deneyimli bir pilotun yolcu ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± ikili uÃ§uÅŸ...

