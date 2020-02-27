Ölüme adım adım

SAAT: 22.24









Evden çıkıp Kardeşler Kıraathanesi’ne gelen Kim, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başlıyor.

SAAT: 23.22









Katil S.D. (16) kıraathaneye gelerek Kim’in oturduğu masanın yanına oturuyor.

SAAT: 23.24









Arkadaşlarıyla vedalaşan Kim, kıraathaneden ayrılarak eve doğru yürümeye başlıyor.

SAAT 23.26









Kim’den bir dakika sonra kıraathaneden kalkan S.D. maktulü 468. Sokak’ta takip ediyor.

Bir süre sonra Kim’e yaklaşan S.D., cep telefonunu istedi. Kim vermemek için direnince S.D. bıçağını çekip sekiz kez sapladı. Kim’in telefonunu alıp kaçan S.D., bıçağı kanalizasyon deliğine attı. Olay yerinden kaçan S.D., polis ekiplerince yakalandı. S.D.’ye nitelikli öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla, nitelikli yağma suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.