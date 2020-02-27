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İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ölüme adım adım

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
Ölüme adım adım
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Diyarbakır’da geçen yıl 19 Kasım’da Güney Koreli Jin Wook Kim’i bıçaklayarak öldüren S.D.’ye 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kim’in ölüme gittiği anlar MOBESE tarafından görüntülendi.

SAAT: 22.24

Ölüme adım adım


Evden çıkıp Kardeşler Kıraathanesi’ne gelen Kim, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başlıyor.

SAAT: 23.22

Ölüme adım adım


Katil S.D. (16) kıraathaneye gelerek Kim’in oturduğu masanın yanına oturuyor.

SAAT: 23.24

Ölüme adım adım


Arkadaşlarıyla vedalaşan Kim, kıraathaneden ayrılarak eve doğru yürümeye başlıyor.

SAAT 23.26

Ölüme adım adım


Kim’den bir dakika sonra kıraathaneden kalkan S.D. maktulü 468. Sokak’ta takip ediyor.

Bir süre sonra Kim’e yaklaşan S.D., cep telefonunu istedi. Kim vermemek için direnince S.D. bıçağını çekip sekiz kez sapladı. Kim’in telefonunu alıp kaçan S.D., bıçağı kanalizasyon deliğine attı. Olay yerinden kaçan S.D., polis ekiplerince yakalandı. S.D.’ye nitelikli öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla, nitelikli yağma suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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