Ölümden önce son fotoğraf

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İstanbul Şişli’de önceki gün 09.15 sıralarında, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova (26), çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2’nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova’nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Bekmakhanova’nın Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.’nin (22), saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova’nın kendisine, “Burada oturacağım, sen uyu” dediğini aktaran Daria B.’nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.’nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

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EN SON SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Daria B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

Daria B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. (35) ile görüştü. Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

Bekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.’nin 8 Eylül Salı günü Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı.