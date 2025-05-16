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Ölümden kaçış

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#İlkadım#Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Ölümden kaçış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

Samsun’un İlkadım ilçesinde Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.’ye (29) sokak ortasında tabancayla ateş etti.

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Göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.’ya (59) da kurşun isabet etti.  Okan Doğan T. vurulduktan sonra Mert T.’den kaçıp yakındaki bir kırtasiyeye girip yere yığıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., kurtarılamadı.

Ölümden kaçış

Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.            

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#Samsun#İlkadım#Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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