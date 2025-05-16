Ölümden kaçış

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Göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.’ya (59) da kurşun isabet etti. Okan Doğan T. vurulduktan sonra Mert T.’den kaçıp yakındaki bir kırtasiyeye girip yere yığıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., kurtarılamadı.

Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.