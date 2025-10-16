×
Ölümden döndüler! Kaçak göçmenler son anda kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Kaçak Göçmen#Sahil Güvenlik
Ölümden döndüler Kaçak göçmenler son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 13:14

Bodrum'da kaçak yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu botun motorunun arızalanması sonrası sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik Ekipleri'nin operasyonu sonucu 8'i çocuk toplamda 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca denizde kullandıkları botun motoru arızalanan ve denizde sürüklenen botta mahsur kalan 19 kaçak göçmen kuratrıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-05) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-88) bölgeye hareket etti.

19 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

