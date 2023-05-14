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Ölümden biber gazı kurtardı

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#Silahlı Saldırı #Eski Eş#Derya Muslu
Ölümden biber gazı kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Ölüm tehditleri alan Derya Muslu, eski eşi Muzaffer Meral’den şikâyetçi olmak için savcılığa giderken silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan Muslu, yaşadıklarını “Bir gün önce korkudan bibergazı almıştım. Eski eşimin yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. Öldürmek için gelmişti” dedi.

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İstanbul Sultangazi’de tehditler nedeniyle savcılığa gitmek için evinden çıkan Derya Muslu (46), kendisini takip eden eski eşi Muzaffer Meral (63) tarafından 4 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğradı. Muzaffer Meral, eski eşi Derya Muslu’ya yaklaşık 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Derya’nın karnına isabet etti. Yaklaşık 3 yıldır ölüm tehditleri aldığını ve uzaklaştırma kararı olduğunu belirten Derya, saldırıdan saatler önce gece karakola gitmiş, can güvenliği olmadığını ifade etmişti. Sabah ise savcılığa gitmek üzere işyerinden izin almak için evden çıkarken yanına bibergazı da aldı. Derya, silahlı saldırı anında eski eşinin yüzüne bibergazı sıktı. Muzaffer Meral, olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Muzaffer Meral tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadıklarını anlatan Derya Muslu, şöyle konuştu:

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‘KÂBUSLAR İÇİNDEYİM’

”Gece 00.00’da bana silahlı fotoğraflar attı. ‘Seni öldüreceğim, keseceğim’ diyordu. Gece karakola gittim. Sabah savcılığa gitmem gerektiğini söylediler. Sabah işe gidiyordum. Savcılığa gitmek için izin alıp çıkacaktım o arada oldu. Darp raporum, uzaklaştırma kararım 3 yıldır vardı. Daha önce hiç kimse korumaya gelmedi. Hastanenin kapısına polisler geldi. Korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım küçük. Dün gece bana başka numaradan ‘Geçmiş olsun’ yazmış. Ayağımın üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum, yakalansın, ağır ceza alsın. Kâbuslar içindeyim. Hiç kimse yardım etmedi. O kadar adamlar vardı, hepsi kaçtı. Ölümle ben baş başa kaldım. Çocuklarım aklıma geldi, bir daha onları göremeyeceğim sandım. Bir gün önce korkudan bibergazı almıştım. Sürekli önüme çıktığı için aldım. Yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. Öldürmek için gelmişti çünkü bir gün önce de silah fotoğraflarını atmıştı. Onu bile polise göstermiştim. Sonra hastaneye koruma verdiler, benim hastanede korunmaya ihtiyacım yoktu.”

 

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#Silahlı Saldırı #Eski Eş#Derya Muslu

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