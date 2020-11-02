Ölümden 5 adımla kurtuldu

Deprem olduğunda hastalarıyla birlikteydi. Depremin başladığı ilk anda koşarak dışarı çıktı, birkaç adım attıktan sonra da binanın ardında çöktüğünü gördü. Enkazın başında iki gündür binada kalan 3 meslektaşı için bekleyen Arda Hacarlıoğlu, deprem sırasında yaşananları ve mucize kurtuluşunu şöyle anlattı: “Deprem anında en uzaktaki yerdeydik. Yanımda yardımcı personel bir arkadaşım vardı. Koltukta da iki hasta vardı, onlarla konuşuyorduk. İlk deprem olduğunda 4-5 saniye oldu ve sonra duruldu. Sonra herkese ‘çıkın’ diye bağırdım. Klinik kapısını açtım, sonra diğerlerine de bağırdım ‘çıkın’ diye, ama o esnada bekleme odasına hiç bakamadım. Sanırım orada kurtarılan Buse hanım da vardı. Onların benim sesimi duyup duymadıklarını bilmiyorum. Can havliyle aşağıya doğru koşmaya başladım. Kapıcı dairesinden de koşanları gördüm. Olay 5-10 saniye kadar sürdü gibi. Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm. Her yer toz duman olmuştu.”