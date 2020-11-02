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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ölümden 5 adımla kurtuldu

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Ölümden 5 adımla kurtuldu
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Rıza Bey Apartmanı’ndan son anda kurtulanlardan biri de diş hekimi Arda Hacarlıoğlu’ydu.

Deprem olduğunda hastalarıyla birlikteydi. Depremin başladığı ilk anda koşarak dışarı çıktı, birkaç adım attıktan sonra da binanın ardında çöktüğünü gördü. Enkazın başında iki gündür binada kalan 3 meslektaşı için bekleyen Arda Hacarlıoğlu, deprem sırasında yaşananları ve mucize kurtuluşunu şöyle anlattı: “Deprem anında en uzaktaki yerdeydik. Yanımda yardımcı personel bir arkadaşım vardı. Koltukta da iki hasta vardı, onlarla konuşuyorduk. İlk deprem olduğunda 4-5 saniye oldu ve sonra duruldu. Sonra herkese ‘çıkın’ diye bağırdım. Klinik kapısını açtım, sonra diğerlerine de bağırdım ‘çıkın’ diye, ama o esnada bekleme odasına hiç bakamadım. Sanırım orada kurtarılan Buse hanım da vardı. Onların benim sesimi duyup duymadıklarını bilmiyorum. Can havliyle aşağıya doğru koşmaya başladım. Kapıcı dairesinden de koşanları gördüm. Olay 5-10 saniye kadar sürdü gibi. Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm. Her yer toz duman olmuştu.”

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