Ölümcül hata: Korona parti

Koronavirüs ile mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekânlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı. Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya ‘mekân’ haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı. Uzmanlar ise bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı:

RİSK ÇOK ÇOK YÜKSEK

Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla ‘Evde kalın’ diyoruz. Ama bu ‘Evde bir araya gelebilirsiniz’ demek değil. Adına ‘parti’ deyin, ‘gün’ deyin, ‘komşu ziyareti’ deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır.

ADI NE OLURSA OLSUN

Prof. Dr. Kadriye Yaşar Kart: Adı ne olursa olsun birkaç kişinin bir araya gelmesi ciddi bir risk oluşturur. Biz aile içinde bile bu riski değerlendirirken farklı gruplardan bireylerin, grupların dışarıdan bir araya gelerek ‘parti’ gibi ortamlarda buluşması çok büyük risk. Sadece kendileri açısından değil içinde yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da bir risk. Bu tür hareketlerin, birlikteliklerin bugünlerde mutlaka terk edilmesi gerekir.

'KAÇAK MEKAN DURUMUNDA'

Güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre villa veya herhangi bir evde eğlence için ücretli düzenlenen bu yerler hukuken ‘kaçak mekân’ statüsünde ve bu yerlerin tespiti veya ihbarı halinde polis doğrudan müdahale edebiliyor.

AÇIK BİR SUÇ

Bu durum hem ilgili mevzuata hem de son genelgelere göre açık bir suç. Herhangi bir işletme mantığı dışında kendi evlerinde bir araya gelenlere de şikâyet halinde müdahale edilebiliyor. Bu sadece uyarı mahiyetinde olabiliyor. Ancak savcılığın farklı yerlerden birçok kişinin bir araya gelmesiyle ortamın ‘umuma açık’ niteliğini kazandığını değerlendirmesi durumunda polis adli işlem de yapabiliyor. Valilikler bünyesindeki İl Hıfzısıhha Meclisi’nin evlerde toplanmalara dair doğrudan bir yasaklama kararı henüz yok.