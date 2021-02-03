Ölümcül 7 darbe

Davanın 4'üncü duruşmasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu'nun gönderdiği rapor da okundu.

KAFASINA VURMUŞLAR

Raporun sonuç kısmında, maktulün herhangi bir hastalık veya zehirlenmeden dolayı ölümünün gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi: “Otopside tespit edilen menenjitin (beyin zarı enfeksiyonu) maruz kaldığı künt kafa travması nedeniyle oluştuğu, mevcut tıbbi belgeler ve otopside tespit edilen bulgulara göre kişinin kafa bölgesine 7 adet künt travma uygulanmış olduğu ve ayrıca sol kol ve sol göğüs bölgesi olmak üzere birer adet künt travma bulgusu tespit edildiği ve kafa bölgesinde tespit edilen künt travmaların tamamının ölümüne etkisi bulunduğu oybirliği ile mütalaa olunur.”

Duruşma, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek ertelendi.



