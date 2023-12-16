Ölüm yolu: 2 ölü 1 yaralı

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Denizli Acıpayam’da Madencilik Limited Şirketi’ne ait krom madeni ocağında, önceki gece 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden mühendisi Kadir Özer ile işçiler Rıfat Salman ve Mustafa Karahan (38) toprak ve moloz yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkânları ile arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Karahan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İşçi Rıfat Salman ise olaydan 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Salman’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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‘4 METRELİK GÖÇÜK OLUŞMUŞ’

Olayla ilgili açıklama yapan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, şöyle konuştu: “3 arkadaşımız göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik, sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntısı yok ama diğer 2 arkadaşımızı kaybettik. Maden ocağının yaklaşık yatay seviyede bin metre olduğu ifade edildi. Dışarı çıkan arkadaşlarımızın ifadesine göre, 3-4 metrelik göçük oluşmuş. Tabii bu hususlar inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır.”

İlk yapılan incelemede, göçüğün 1.5 kilometre ileride, vardiya değişimi sonrası yaşandığı belirlendi.

Mustafa Karahan - Kadir Özen

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.