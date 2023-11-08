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Ölüm yıldönümüne ‘Ölümsüz’ beste

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#Can Atilla#ATATÜRK#10 Kasım
Ölüm yıldönümüne ‘Ölümsüz’ beste
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

Besteci Can Atilla, Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’a özel bir beste hazırladı. “Ölümsüz” adını taşıyan eserin klibinde de Atatürk’ün öldüğü güne dair özel video görüntülerine yer verildi.

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Önceki gün müzik platformlarında yayınlanmaya başlayan eser, üç dakikalık bir video klipten oluşuyor. Kayıtları orkestra ile çalınırken, içerisindeki ney enstrümanı ile de dikkat çekiyor. Klibin video yönetmenliğinin altında ise Didar Şahin imzası bulunuyor. “Ölümsüz”ün bestecisi Can Atilla, Hürriyet’e eserin ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı:

‘KAYITLARDA CANLI ORKESTRA ÇALDI’

“Ölümsüz’le 10 Kasım’da duyguyu aktaracak melodiyi yakalamak istedim. O melodiyi çok zaman aradım. İçinde aynı zamanda hüzün barındırmalı, aynı zamanda kazanılmış olan bütün o zaferler bulunmalı. Bütün kayıtların hepsi canlı yapıldı ve canlı orkestra çaldı. Bu benim uzun zamandır uğraştığım bir projeydi. Çünkü Atatürk’e layık olabilecek, onu hissettirebilecek bir teba için hakikaten çok kafa patlattık. Atatürk için bir melodi bulmak, başka bir şahıs veya bir olay için melodi bulmaktan çok daha zor oldu benim için. Atatürk’ün melodisi ne olmalı diye uğraştım? ‘Ölümsüz’ böyle çıktı. ‘Ölümsüz’ ebediyetin bağrında sonsuza kadar payidar yaşayacak büyük Atatürk’ün aziz hatırasına bir ithaf eseridir. 10 Kasım tarihi onun ölümünün değil, ölümsüzlüğünün tarihidir.” 

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#Can Atilla#ATATÜRK#10 Kasım

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