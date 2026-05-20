Ölüm teğet geçti... 3. kattan başına cam düştü

Beyoğlu’nda 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde iddiaya göre caddede yürüyen Bahadır Erünsal’ın (36) başına, 3’üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü. Kanlar içinde kalan Bahadır Erünsal’a çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Bahadır Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu öğrenildi.

BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalede Erünsal’ın başına 7 dikiş atıldı. Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedildi.

Yaralanan Erünsal’ın kardeşi Muhammet Erünsal binanın uzun süredir bakımsız olduğunu öne sürerek, 3’üncü kattan pencere camı düştüğünü, ağabeyinin ölümden döndüğünü, olaydan sonra bina çevresinde önlem alındığını ancak kısa süre sonra önlemlerin kaldırıldığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CAM DÜŞTÜ İDDİASI

Mahalle sakinleri, aynı binadan daha önce de aynı noktaya cam parçalarının düştüğünü iddia etti. Olay sonrası bina çevresine bir süre demir bariyer konulduğu ancak daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.