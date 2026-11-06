Ölüm sebebi beyin kanaması

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Eski Ulaştırma Bakanı ve ‘Süleymancılar Cemaati’ lideri Ahmet Arif Denizolgun 7 Eylül 2016’da Beykoz’daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Denizolgun’un ölümüne ilişkin ilk soruşturmada ‘doğal ölüm’ değerlendirmesiyle ‘takipsizlik’ kararı verilmişti. O dönem soruşturma dosyasındaki ifadelere göre, çiftlikte sadece atlara bakan ‘seyis’ vardı. Denizolgun, bir süre at bindikten sonra çiftlik evine çekildi. Sonraki gün akşama doğru seyisi onu evde ölü halde buldu. Ağzından kan gelmişti. Eve önce yeğeni ve doktoru geldi. Polise ise çok sonra haber verildi. Başlatılan soruşturmada seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel’in ifadeleri alındı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Denizolgun’un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Fatih Süleyman Denizolgun’un şikâyetleri üzerine dosya Adalet Bakanlığı’nın ‘Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’ tarafından yeniden açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ağustos ayında soruşturmayı tekrar başlattı. Konuyla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı. Tanık ifadeleri de dinlendi. Soruşturma ilerlerken bu kapsamda Denizolgun’un mezarı açıldı ve ceset kalıntılarından örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu’ndan Denizolgun’un zehirlenip zehirlenmediği ve kesin ölüm sebebinin ne olduğuna dair rapor istendi. Adli Tıp Kurumu, bu konudaki raporunu tamamladı. 1. İhtisas Kurulu’nun mütalaasını içeren rapor, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Denizolgun’un ölüm sebebi ‘yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması’ olarak yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Denizolgun’un ölümüne ilişkin bugün Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.