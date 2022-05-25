Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ölüm randevusu

#Cemre Bilmez#Mehmet Bilal B#Yusuf İslam B
Ölüm randevusu

Kartal’da evde buluşan üç gençten ikisi başlarına ateş etti. Cemre Bilmez ölürken, Mehmet Bilal B. ağır yaralandı. Üçüncü genç ise arkadaşlarını kanlar içinde görünce ateş etmekten vazgeçti.

Haberin Devamı

İstanbul Kartal’da iddiaya göre, Cemre Bilmez, Mehmet Bilal B. ve Yusuf İslam B., randevulaşarak dün sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3. katındaki evde bir araya geldi. Buluşma sırasında, Cemre Bilmez ve Mehmet Bilal B. başlarına ateş etti. İki genç kanlar içinde kalırken, Yusuf İslam B. intihar etmekten vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Cemre Bilmez’in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Yusuf İslam B. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yusuf İslam B., emniyetteki ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dedi. Evde yapılan aramada gençlere ait intihar mektupları bulundu.

MEKTUPLARI BULUNDU

Haberin Devamı

Cemre Bilmez’in mektubunda, ailesine yönelik kendisini sevmeleri için her şeyi yaptığını belirterek, “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni Bilal’in yanına gömün” yazdığı belirlendi. Mehmet Bilal B.’nin ise notunda, “Burak ağabey sana layık olamadım… Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı anlaşıldı. İntihardan son anda vazgeçen Yusuf İslam B.’nin intihar mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal’li de benim yanıma, yan yana gömün” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemre Bilmez#Mehmet Bilal B#Yusuf İslam B

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google