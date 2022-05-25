Ölüm randevusu

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İstanbul Kartal’da iddiaya göre, Cemre Bilmez, Mehmet Bilal B. ve Yusuf İslam B., randevulaşarak dün sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3. katındaki evde bir araya geldi. Buluşma sırasında, Cemre Bilmez ve Mehmet Bilal B. başlarına ateş etti. İki genç kanlar içinde kalırken, Yusuf İslam B. intihar etmekten vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Cemre Bilmez’in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Yusuf İslam B. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yusuf İslam B., emniyetteki ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dedi. Evde yapılan aramada gençlere ait intihar mektupları bulundu.



MEKTUPLARI BULUNDU

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Cemre Bilmez’in mektubunda, ailesine yönelik kendisini sevmeleri için her şeyi yaptığını belirterek, “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni Bilal’in yanına gömün” yazdığı belirlendi. Mehmet Bilal B.’nin ise notunda, “Burak ağabey sana layık olamadım… Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı anlaşıldı. İntihardan son anda vazgeçen Yusuf İslam B.’nin intihar mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal’li de benim yanıma, yan yana gömün” dediği öğrenildi.