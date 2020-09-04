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Oya ARMUTÇU
Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ölüm orucundaki avukata tahliye

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Ölüm orucundaki avukata tahliye
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ölüm orucunda 214 günü geride bırakan avukat Aytaç Ünsal’ın cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderilerek Ünsal’ın, başka suçtan mahkumiyeti yoksa “derhal salıverilmesi” istendi. Aytaç, dün gece tahliye edildi.

Tahliye kararı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 29 Temmuz tarihli, “Ünsal’ın cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımından tehlike yaratacağı” raporu üzerine verildi. Avukat Ebru Timtik’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Ünsal’a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki avukat adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı. Timtik, 27 Ağustos’ta hayatına kaybederken, Ünsal’ın mahkumiyeti temyiz edilmişti.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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