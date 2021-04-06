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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ölüm nedeni belli oldu! Beyin kanaması

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Ölüm nedeni belli oldu! Beyin kanaması

İstanbul Küçükçekmece'deki evinde cansız bedeni bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) ölümü herkesi yasa boğmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Şükriye Bulgurcu’nun ön otopsi raporunu hazırladı. Raporda Şükriye Bulgurcu’nun ölüm nedeni ‘beyin kanaması’ olarak açıklandı. 

Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde eğitim alan ve hayalini kurduğu oyunculuğa adım atan Şükriye Bulgurcu (28), geçen cuma günü İstanbul Küçükçekmece’de yalnız yaşadığı evinde arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu.

HATAY’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bulgurcu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından önceki gün memleketi Hatay’da gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Şükriye Bulgurcu’nun ön otopsi raporunu hazırladı. Raporda Şükriye Bulgurcu’nun ölüm nedeni ‘beyin kanaması’ olarak açıklandı. 

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