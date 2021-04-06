Ölüm nedeni belli oldu! Beyin kanaması

Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde eğitim alan ve hayalini kurduğu oyunculuğa adım atan Şükriye Bulgurcu (28), geçen cuma günü İstanbul Küçükçekmece’de yalnız yaşadığı evinde arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu.



HATAY’DA TOPRAĞA VERİLDİ



Bulgurcu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından önceki gün memleketi Hatay’da gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Şükriye Bulgurcu’nun ön otopsi raporunu hazırladı. Raporda Şükriye Bulgurcu’nun ölüm nedeni ‘beyin kanaması’ olarak açıklandı.

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