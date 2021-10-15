Ölüm nedeni belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Beklenen rapor dosyaya ulaştı. Kurum, Hankulu’nun ‘künt kafa travmasına bağlı iç kanama’ sonucu öldüğünü bildirdi.
Raporda, travmanın nedeninin Hankulu’nun kafasının bir yere çarpması veya aldığı bir darbe olabileceği kaydedildi. Raporda, Hankulu’nun kanında bulunan uyuşturucu maddenin ölüme neden olmadığının da altı çizildi.
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