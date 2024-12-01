‘Ölüm mühendisi’ yakalandı

Haberin Devamı

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçen ay tamamlanmış, hazırlanan iddianamede 8 kişi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

44 ARAMA KARARI ÇIKTI

İddianamede adı geçen 8 kişi arasında yer alan firari inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, önce Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı öğrenildi.