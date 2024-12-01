×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Ölüm mühendisi’ yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Yağmur Apartmanı#Mehmet Yunus
‘Ölüm mühendisi’ yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yağmur Apartmanı’nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçen ay tamamlanmış, hazırlanan iddianamede 8 kişi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

44 ARAMA KARARI ÇIKTI

İddianamede adı geçen 8 kişi arasında yer alan firari inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, önce Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Yağmur Apartmanı#Mehmet Yunus

BAKMADAN GEÇME!