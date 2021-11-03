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'Ölüm korkusu' yaşadığını için öldürdüğünü söylemişti! Karar verildi

#Cinayet#Levent Katıroğlu#Orhan Aksu
Ölüm korkusu yaşadığını için öldürdüğünü söylemişti Karar verildi

Bursa'da Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'i (40) bindikleri otomobilde av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent Katıroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmalarda Aksu ve Eren'i, ‘ölüm korkusu’ yaşadığı için öldürdüğünü söyleyen Levent Katıroğlu, ömür boyu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte otel işleten Levent Katıroğlu, otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Orhan Aksu ile Orhan Eren'i trafikte, 16 LV 550 aracın içinde gördü. Yanında bulunan av tüfeğini alan Katıroğlu, Orhan Eren'in kullandığı araca yaklaştı, av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eren direksiyon başında, Aksu ise kaçmak isterken öldü. Bu sırada uygulama görevi yapan trafik ekipleri, silah sesini duyup olay yerine gelerek Levent Katıroğlu’nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, “Neden öldürdünüz?” sorusuna "Ölüm korkusu yaşadığım için” diyen Katıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Levent Katıroğlu hakkında Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kişiyi öldürmek suçundan 2 kez 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katıroğlu, çıktığı duruşmalarda, Orhan Eren ve Orhan Aksu ile uzun süredir husumetli olduklarını olay günü kendilerini, ölüm korkusu yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

Ölüm korkusu yaşadığını için öldürdüğünü söylemişti Karar verildi

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Levent Katıroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Salonda taraf avukatları ile öldürülen Orhan Aksu ve Orhan Eren’in yakınları hazır bulundu. Levent Katıroğlu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Mahkeme heyeti, yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Levent Katıroğlu'na, Orhan Aksu'yu öldürmek suçundan ömür boyu, Orhan Eren'i öldürmek suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 sene hapis cezası verdi.

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#Cinayet#Levent Katıroğlu#Orhan Aksu

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