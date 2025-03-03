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‘Ölüm havuzu’na 15 yıl istendi... 3 kardeşin oyunları yarım kaldı

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#Sancaktepe#Ahmet Özgen#Berat Sağın
‘Ölüm havuzu’na 15 yıl istendi... 3 kardeşin oyunları yarım kaldı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

Bir inşaatın temeline dolan suda boğulan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. O dönemki Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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İSTANBUL Sancaktepe’de, 4 Ekim 2023’te 21.00 sıralarında evden çıkan Berat (7), Baran (8) ve Batuhan (11) Sağın kardeşler, bir daha geri dönmedi. Polis ekipleri 3 kardeşin kaçan toplarının peşinden bir inşaat alanına doğru gittiklerini belirledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaatın temelindeki suyu tahliye edince, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bilirkişi raporunda Sancaktepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen’in kusurlu olduğu, kusur atfedilen diğer görevliler ile ilgili soruşturma izni verilmediği belirtildi.

‘Ölüm havuzu’na 15 yıl istendi... 3 kardeşin oyunları yarım kaldı

‘YETERLİ ÖNLEM ALMADI’

İddianamede, Sancaktepe Belediyesi’nde olay tarihinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan şüpheli Ahmet Özgen’in şantiyedeki temel boşluğa yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su birikintisinin alınması yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı bulunmadığı öne sürüldü. Özgen’in ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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#Sancaktepe#Ahmet Özgen#Berat Sağın

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