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Ölüm göleti! 2 arkadaşa mezar oldu

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#Niğde#AFAD#Aksaray
Ölüm göleti 2 arkadaşa mezar oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Aksaray’da pikniğe gittikleri bölgede girdiği gölette çırpınmaya başlayan Yunus Arslanbay ile onu kurtarmak için suya giren Yaşar Yıldız boğuldu.

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Niğde’nin Ağcaşar köyünde oturan 4 arkadaş, piknik yapmak için önceki gün öğle saatlerinde, yakındaki Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Sofular köyüne gitti. Gençlerden Yunus Arslanbay (16), serinlemek için köyle aynı adı taşıyan gölete girdi. Ancak Arslanbay, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarından Yaşar Yıldız (17), Arslanbay’ı kurtarmak için suya atladı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş gözden kayboldu.

Diğer 2 gencin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramada Yunus Arslanbay ile Yaşar Yıldız’ın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan 2 arkadaşın cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Ölüm göleti 2 arkadaşa mezar oldu

Yaşar Yıldız - Yunus Arslanbay

DENGESİNİ KAYBETTİ

Öte yandan yine Aksaray’da 8 yaşındaki Naci Abay İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, önceki gün Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Ahmet’i hastaneye kaldırdı. Ancak Ahmet, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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#Niğde#AFAD#Aksaray

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