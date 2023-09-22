‘Ölüm Çetesi’nin intikam hazırlığına polis engeli

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Yunanistan’ın başkenti Atina’dan 43 kilometre uzaktaki tatil cenneti Artemida’da, 11 Eylül günü sahte Alman plakası takılmış Ford marka bir araç kimliği belirsiz kişilerce taranmıştı. Araçtaki Abdurrahman Tekru, Doruk Ersu Büyüktunç, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz katledilmişti. Öldürülenlerin, hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan, İtalya’da yakalanıp daha sonra serbest bırakılan ve İtalya’da olduğu belirtilen Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı Ölüm Çetesi’nin üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırının da Ölüm Çetesi’ne rakip örgütler tarafından yapıldığına yönelik bilgilere ulaşılmıştı.

Polis, kanlı saldırının ardından Barış Boyun’un adamlarının intikam için harekete geçtiği yönünde bilgi aldı. Yapılan tespitlerin ardından geçen salı günü harekete geçildi. Özel harekât polisleri desteğinde İstanbul ve İzmir’deki adresler basıldı. Kapılar koçbaşı ile kırılarak evlere girildi. Operasyonda Fatih K., Melih B., Enes T., Berke Y., Mehmet Ali S., Fuat U., Ömer Faruk T., Yusuf A. ile birlikte iki kadın da gözaltına alındı.

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KARDEŞLER DE YAKALANDI

Ömer Faruk T. ile Enes T.’nin Atina’da öldürülenlerden Abdurrahman Tekru ve Burak Tahmaz’ın kardeşleri olduğu belirtildi. Adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.