Ölüm çetesine bir darbe daha! 9 gözaltı

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103 eylemi belirlenen çete üyesi 139 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonun ardından İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonda Barış Boyun’un sağ kolu olan kardeşi Zafer Boyun, kaçmak için gizlendiği adreste yakalanmıştı. 3 Mayıs’ta da bir dizi cinayetin azmettiricisi olan Kemal Ürün, Gürcistan’a kaçmak isterken yakalanmıştı. Ekipler, bu baskınların ardından, önceki operasyonlarda bulunamayan firari çete üyesi 10 kişi ve saldırı hazırlığındaki 7 çete üyesini daha yakaladı.

7 KİŞİYİ YARALADILAR

Ekipler, çete üyesi 9 kişiyi 10 ve 13 Mayıs tarihlerinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Kişilerin Eyüpsultan’da kendi araçlarından farklı iki araca kalaşnikof silahları taşıdıkları, Küçükçekmece ve Bağcılar’da silahlı saldırı düzenleyerek 1’i ağır 7 kişiyi yaraladıkları belirtildi. 9 kişi adliyeye sevk edildi.