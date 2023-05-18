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Ölüm çetesine bir darbe daha! 9 gözaltı

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#İstanbul#Silivri#Eyüpsultan
Ölüm çetesine bir darbe daha 9 gözaltı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karıştığı bir dizi çete faaliyetinin ardından kaçtığı İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik operasyon düzenlemişti.

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103 eylemi belirlenen çete üyesi 139 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonun ardından İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonda Barış Boyun’un sağ kolu olan kardeşi Zafer Boyun, kaçmak için gizlendiği adreste yakalanmıştı. 3 Mayıs’ta da bir dizi cinayetin azmettiricisi olan Kemal Ürün, Gürcistan’a kaçmak isterken yakalanmıştı. Ekipler, bu baskınların ardından, önceki operasyonlarda bulunamayan firari çete üyesi 10 kişi ve saldırı hazırlığındaki 7 çete üyesini daha yakaladı.

7 KİŞİYİ YARALADILAR

Ekipler, çete üyesi 9 kişiyi 10 ve 13 Mayıs tarihlerinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Kişilerin Eyüpsultan’da kendi araçlarından farklı iki araca kalaşnikof silahları taşıdıkları, Küçükçekmece ve Bağcılar’da silahlı saldırı düzenleyerek 1’i ağır 7 kişiyi yaraladıkları belirtildi. 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Silivri#Eyüpsultan

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