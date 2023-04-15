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Ölüm çetesi çökertildi! Operasyona özel harekât polisleri destek verdi... 131 kişi gözaltına alındı

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#Operasyon#Çete#Polis
Ölüm çetesi çökertildi Operasyona özel harekât polisleri destek verdi... 131 kişi gözaltına alındı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

İstanbul’daki 103 eylemi gerçekleştirdiği belirlenen, elebaşılığını Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un yaptığı çetenin üyesi 131 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İSTANBUL Beyoğlu sokaklarında bundan birkaç yıl önce Barış Boyun ismi duyulmaya başlandı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere silahlı saldırı düzenletiyordu. Bölgede önüne çıkan grupların üyelerine kurdurduğu motorize suikast timleriyle karşılık veriyordu. Polis karıştığı çete olayları nedeniyle kendisini aramaya başlayınca Gürcistan’a kaçtı. Burada bir süre tutukla kaldı ancak daha sonra salıverildi.

YAKALANDI AMA DURMADI

Serbest kaldıktan sonra İtalya’ya kaçtı. Türk emniyeti, Interpol’a başvurarak hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkardı. Interpol ekipleri Barış Boyun’u İtalya’da gözaltına aldı. Barış Boyun İtalya’da tutuklanmıştı ama adamları İstanbul’da durmak bilmiyordu. Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin geçen yıl motorize suikast timlerinin hedefi oldu.

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Ölüm çetesi çökertildi Operasyona özel harekât polisleri destek verdi... 131 kişi gözaltına alındı



SIRP LİDERİ ÖLDÜRDÜLER

8 Eylül 2022 günü Sırp Skaljari çetesinin elebaşı Jovan Vukotiç, motosikletli bir ekip tarafından içinde ailesinin de bulunduğu araçta kurşunlanarak öldürüldü. 22 Eylül 2022 günü de Ruby barın önünde Yasin Keskin kurşunlanarak katledildi.

Son olarak çete 14 Ocak 2023 günü Haliç Köprüsü üzerinde ortaya çıktı. Barış Boyun’un adamları rakip çete üyeleriyle çatıştı. Otomobillerin içindeki çete üyelerinin karşılıklı ateşinde rakip çete üyesi Cumali Aslan hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ AYLARCA ÇALIŞTI

ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu olaylarla bağlantılı kişileri yakalarken bir yandan da çeteye yönelik kapsamlı bir araştırma yürüttü. Tespiti yapılan suç örgütü üyeleri tutuklanarak cezaevine konulsa da örgüt sosyal medyadan rakiplerini tehdit eden görüntülü mesajlar paylaşıyor, bir yandan da bu platformlardan adam topluyordu. Örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu.

Ölüm çetesi çökertildi Operasyona özel harekât polisleri destek verdi... 131 kişi gözaltına alındı

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ARAMALARDA CEPHANELİK ÇIKTI

Polis, çeteye yönelik araştırmada gündeme yansıyan cinayetlerle birlikte, İstanbul genelinde 103 eylem belirledi.

Kimlikleri ve adresleri deşifre edilen çete üyelerinin yakalanması için dün sabah özel harekât polisleri desteğinde adreslere girildi. Ekipler, çete üyesi 131 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kalaşnikof, 2 thompson otomotik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçti.

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#Operasyon#Çete#Polis

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