Ölüm çetesi çökertildi! Operasyona özel harekât polisleri destek verdi... 131 kişi gözaltına alındı

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İSTANBUL Beyoğlu sokaklarında bundan birkaç yıl önce Barış Boyun ismi duyulmaya başlandı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere silahlı saldırı düzenletiyordu. Bölgede önüne çıkan grupların üyelerine kurdurduğu motorize suikast timleriyle karşılık veriyordu. Polis karıştığı çete olayları nedeniyle kendisini aramaya başlayınca Gürcistan’a kaçtı. Burada bir süre tutukla kaldı ancak daha sonra salıverildi.
YAKALANDI AMA DURMADI
Serbest kaldıktan sonra İtalya’ya kaçtı. Türk emniyeti, Interpol’a başvurarak hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkardı. Interpol ekipleri Barış Boyun’u İtalya’da gözaltına aldı. Barış Boyun İtalya’da tutuklanmıştı ama adamları İstanbul’da durmak bilmiyordu. Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin geçen yıl motorize suikast timlerinin hedefi oldu.
POLİS EKİPLERİ AYLARCA ÇALIŞTI
ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu olaylarla bağlantılı kişileri yakalarken bir yandan da çeteye yönelik kapsamlı bir araştırma yürüttü. Tespiti yapılan suç örgütü üyeleri tutuklanarak cezaevine konulsa da örgüt sosyal medyadan rakiplerini tehdit eden görüntülü mesajlar paylaşıyor, bir yandan da bu platformlardan adam topluyordu. Örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu.
ARAMALARDA CEPHANELİK ÇIKTI
Polis, çeteye yönelik araştırmada gündeme yansıyan cinayetlerle birlikte, İstanbul genelinde 103 eylem belirledi.
Kimlikleri ve adresleri deşifre edilen çete üyelerinin yakalanması için dün sabah özel harekât polisleri desteğinde adreslere girildi. Ekipler, çete üyesi 131 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kalaşnikof, 2 thompson otomotik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçti.