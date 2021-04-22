Beşiktaş'taki kazada ölüm böyle geldi! Şoför telefonu eline alınca...

İstanbul’da bir yerel gazetede aşçı olarak çalışan iki çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın (31), dün sabah işe gitmek için Sultangazi-Beşiktaş seferini yapan çift katlı otobüse bindi. Balmumcu’daki altgeçide geldiklerinde, otobüs şoförü Baki Tatlı eline aldığı cep telefonunu kurcalamaya başladı. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybetti ve sağa savrulan otobüs bariyerlere çarptı.

GERÇEĞİ KAMERA AYDINLATTI

Kopan bariyer parçası otobüsün sağ tarafından içeri girdi ve ön koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın’a saplandı. Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybederken, yolculardan Münir B.’nin de bacakları kırıldı. Münir B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Otobüs şoförü Baki Tatlı ise gözaltına alındı. Şoför ilk ifadesinde, “Yanımdaki araç beni sıkıştırdı. Bu nedenle bariyerlere çarptım” dedi. Ancak otobüsün kameraları incelendiğinde, kazanın sebebinin cep telefonu olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücü Baki Tatlı’nın cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği görülüyor. Otobüsün hızla bariyerlere çarpması görüntülere yansıyor.

Otobüsün kameralarına göre, kaza olduğunda hızı 51 kilometreydi. Ancak kazaya şahitlik eden Salih Ocak, “İşyerinde çalışırken ses duydum. Hemen dışarı baktığımda otobüs hızla ilerliyordu. Bariyerlere çarptıktan sonra 100 metre kadar ilerledi. Sonra şoför sağa çekip durdu. Otobüs bariyerlere çarpmasına rağmen çok hızlıydı” dedi.

Sevgi Yamaç Yalçın

EVE KATKI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın’ın eşi Ramazan Yalçın, Sultangazi’de çiğköfteci dükkânı işletiyordu. İkisi de sırayla dükkâna bakıyordu. Pandemi nedeniyle işleri kötü gidince, Sevgi Yamaç Yalçın şimdi çalıştığı işe girmişti.

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