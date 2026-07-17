×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Erdinç Cirit#Kaza#Ölüm
Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 09:11

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı. Yaşanan kazada, istasyon marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı.

Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı

MARKETE DALDI

Yan yatan TIR, önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi. Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü Kutret K. yaralandı.

Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Alışveriş yaparken hayatını kaybeden Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Gözden KaçmasınAnkarada organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandıAnkara'da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdinç Cirit#Kaza#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!