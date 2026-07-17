Ölüm benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı

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Kaza, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı.

MARKETE DALDI

Yan yatan TIR, önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi. Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü Kutret K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Alışveriş yaparken hayatını kaybeden Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.