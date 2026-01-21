×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

’Ölüm apartmanı’nda 7 yıl sonra karar... 21 kişiye mezar olmuştu

Güncelleme Tarihi:

#Yeşilyurt Apartmanı#İSTANBUL#Kartal
’Ölüm apartmanı’nda 7 yıl sonra karar... 21 kişiye mezar olmuştu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:00

21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 7 yıldır devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu’nu 8 yıl 4 ay, tali kusurlu olan Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban’ı ise 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Kartal’daki 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat 2019’da büyük bir gürültüyle çöktü. 21 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

5 KİŞİ CEZA ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 34 kişi hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen 22’nci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, asli kusurlu görülen inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu’nu önce, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında indirim maddesini uygulayan mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban’ı ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tali kusurlu olmaları dikkate alınarak ayrı ayrı 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKandil hem sahada hem masada kaybettiKandil hem sahada hem masada kaybettiHaberi görüntüle

Mahkeme heyeti, haklarında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan kamu davası açılan 29 kişinin meydana gelen olayda atfı kabil kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı beraatlarına karar verdi.

’Ölüm apartmanı’nda 7 yıl sonra karar... 21 kişiye mezar olmuştu
Projede 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme kaçak olarak 2 kat ilave edildiği ve her katın 41 metrekare büyütüldüğü belirlendi. Kullanılan beton kalitesi de TSE standartlarına uygun değildi. Betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeşilyurt Apartmanı#İSTANBUL#Kartal

BAKMADAN GEÇME!