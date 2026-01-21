’Ölüm apartmanı’nda 7 yıl sonra karar... 21 kişiye mezar olmuştu

Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL Kartal’daki 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat 2019’da büyük bir gürültüyle çöktü. 21 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
5 KİŞİ CEZA ALDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 34 kişi hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen 22’nci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, asli kusurlu görülen inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu’nu önce, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında indirim maddesini uygulayan mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban’ı ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tali kusurlu olmaları dikkate alınarak ayrı ayrı 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, haklarında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan kamu davası açılan 29 kişinin meydana gelen olayda atfı kabil kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı beraatlarına karar verdi.