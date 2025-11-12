‘Ölüm apartmanı’ davasında sona geliniyor

Haberin Devamı

O çökmede 21 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı. Betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.

15’ER YIL HAPİS İSTENDİ

34 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen davanın 21’inci oturumunda mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, inşaatın teknik uygulama sorumlusu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile 1999-2003 arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olan Abdi Kesimal, belediyede görevli Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban’ın, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti. Diğer sanıkların ise ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı erteledi.