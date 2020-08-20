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Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Ölüm akıllarından hiç çıkmıyor... Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

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Ölüm akıllarından hiç çıkmıyor... Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Huzurevinde kalanlar, gördükleri manzara karşısında her gün ölümü hatırlıyor.

Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise ‘burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor’ düşüncesi geliyor.

Ölüm akıllarından hiç çıkmıyor... Orduda mezarlık manzaralı huzurevi

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, “Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.

Ölüm akıllarından hiç çıkmıyor... Orduda mezarlık manzaralı huzurevi

“HUZUREVİNDE KALANLARIN AKILLARINA ÖLÜM GELİYOR”

“İkisinin yan yana olması çok güzel” diyen Burgu, “Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar” diye konuştu.

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