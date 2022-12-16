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Ölüm ağları temizlendi

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#Ağ#Ahmet Yavuz Karaca#Proje
Ölüm ağları temizlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” kapsamında, Adalar- Bakırköy arasındaki bölgede hayalet ağ temizlik çalışması yapıldı.

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Çıkarılan ağlar ve ağların temizlenişi sırasında çekilen fotoğraflar sergilendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, çıkarılan ağların sanatsal alanlarda da kullandıklarını söyledi.

‘KİMİN ATTIĞI BELİRLENEBİLECEK’

Karaca yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız hayalet ağların azalması için bir proje başlattı bu yıl. Terk edilmiş ağların kime ait olduğunun bulunması için ağlar üzerine markalama yapılıyor ve ağını kaybetmiş kişilerin bakanlığa ağın kaybolduğu bilgisini vermesi gerekiyor. Şu anda yeni yapılan projeyle denizde avcılık yapan tüm av araçlarının tamamının ‘kare kod’ sistemiyle markaladık. Bugünkü uygulamalarda, yedi noktada bu projeyi yürüttük. Bugün yaklaşık olarak 15 bin metrekarelik bir ağı denizden temizledik” dedi.

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#Ağ#Ahmet Yavuz Karaca#Proje

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