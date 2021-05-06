Ölüm ağı kesildi

İBB Mimar Kontrol Mühendisi Filiz Ülker, “Çevre Derneği, bize burada kerkenez kuşlarının yuvalarının bulunduğunu söyledi. Oralara delikler açmamızı istediler. Yaklaşık 30 - 35 santimetre genişliğinde delikler açtık. Bunların bize yeterli gelmediğini belirttiler. Tekrar geldik ve kerkenez kuşlarının, yuvaların olduğu yerleri baştan başlayarak alta kadar söküyoruz. Kuşlar artık rahatlıkla girip, çıkacaklar” dedi.

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