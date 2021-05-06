Ölüm ağı kesildi
İSTANBUL Silivri’de falezlere heyelan ihtimaline karşı gerilen, ancak başta kerkenez olmak üzere pek çok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümleri, dün İBB görevlileri tarafından kesilerek kaldırıldı.
İBB Mimar Kontrol Mühendisi Filiz Ülker, “Çevre Derneği, bize burada kerkenez kuşlarının yuvalarının bulunduğunu söyledi. Oralara delikler açmamızı istediler. Yaklaşık 30 - 35 santimetre genişliğinde delikler açtık. Bunların bize yeterli gelmediğini belirttiler. Tekrar geldik ve kerkenez kuşlarının, yuvaların olduğu yerleri baştan başlayarak alta kadar söküyoruz. Kuşlar artık rahatlıkla girip, çıkacaklar” dedi.
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