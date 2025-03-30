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'Ölüler Kıraathanesi' olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Güncelleme Tarihi:

#Ölüler Kıraathanesi#Adana#Kozan
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 10:43

Adana'nın Kozan ilçesinde vefat edenlerin resimleri ve lakaplarının yer aldığı 'Ölüler Kıraathanesi' olarak bilinen mekanda geleneksel hale gelen bayramlaşma gerçekleştirilerek dua edildi.

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İlçe merkezinde bulunan tarihi çarşıda her kesimin durağı haline gelen Ölüler Kıraathanesi olarak bilinen Karataş Kıraathanesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bazı vatandaşlar bir araya geldi.

Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

İlçede vefat eden yaklaşık 800 kişinin lakapları ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı duvarlar arasında dua edildi, bayramlaşma yapıldı. Gelenek hale gelen programda vefat edenler yad edildi.

Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Bu yıl da Ramazan ayında geleneklerini sürdürdüklerini belirten işletme sahibi Nejat Karataş, "Bayram günü bir araya geldik. Burada yaklaşık 800 fotoğraf var. Hepsini de, ilçemizde tanırız biliriz iyi insanlar.

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Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Dualarla hatıralarını yad edelim istedik. Duamızı gerçekleştirdik. Burada ilçemizdeki siyasi bürokrat vatandaş esnaf herkesin fotoğrafı var. Vefat eden devlet büyüklerimizin de fotoğrafları yer alıyor. Bu bayramda dualarla onları anarak bayramlaşıyoruz" dedi.

Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Vefat edenler mevlit okuyup dua ettiklerini aktaran imam hatip Fatih Şahin, "Bu kıraathane Kozan'ımızın simgesi. İlçemizde vefat eden vatandaşların resimleri sergileniyor. Tanıyanlar gelir dua eder. Farklı bir atmosfer" diye konuştu.

Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Kıraathane sakini Mahmut Küpeli ise "50-60 yıllık dostlarımız vardı. Burada vefat eden arkadaşlarımızı yad etmek adına geldik ve dua ettik. Hepsi birbirinden iyi insanlardı mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

Ölüler Kıraathanesi olarak biliniyor: Bu bayramda da gelenek bozulmadı

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#Ölüler Kıraathanesi#Adana#Kozan

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