Ölüler çetesinin içinden pişkin itiraf

Ankara’nın Çubuk ilçesinde mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa-araziler, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla sahiplenilip başkalarına satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle birçok tapunun el değiştirdiği ortaya çıkarıldı. 8 kişi tutuklandı. Çete üyeleriyle ilgili, ‘resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet’ suçlarından dava açıldı. Bu yöntemle 100 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin yargılanmasına ise Mart ayının sonunda başlanacak. Soruşturma kapsamında tutuklanan tapu memuru Handan N.S., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak için ifade verdi. Handan N.S., ifadesinde özetle şunları söyledi:

MESLEKTAŞLARINI ‘SUÇLADI’

“Maalesef beni de içine çekti bu kumar oyunları. Her şeyimi kaybettim. Bu süreçte Y.O. ile tanıştım. Senet karşılığında 600 bin lira para verdi. Y.O. duyduğum kadarıyla tefecilik işleri ile de uğraşıyordu. Benim de bu zor durumumu görüp benden faydalanmak istedi. O an ki aklımla bu parayı aldım. Sonrasında bu parayı ödeyemedim. Aldığım parayı da kumarda kaybettim. Parayı ödeyemeyince tehdit ederek parasını istemeye başladı. Ödeyecek durumum olmayınca da sahipsiz ve mirasçısı olmayan tapu bilgilerini verdim. Satışın yapılamayacağını, suçüstü yakalanacaklarını düşündüm. Ayrıca evrakları bilerek kusurlu hazırladım. Böylece suçüstü yakalanmalarını sağlamak istedim. Ancak müdür yardımcısının ve memurun kontrol etmeyeceğini, ihmal edebileceklerini düşünmedim. Tapuda çalışan memur İ. ve müdür yardımcısı işini düzgün yapıp kontrol yükümlülüklerini yerine getirseydi hiçbirimiz bu durumda olmayacaktık.

‘KORKTUĞUM İÇİN ŞİKÂYET ETMEDİM’

Sadece satışı yapılan tapu bilgisini verdim. Diğer olaylarla ilgim yok. Ev hapsindeydim, yalnız yaşayan bir kadınım ve çocuğum olduğu için korktuğumda kimseyi şikâyet edemedim. Bana söyleneni yapmak zorunda kaldım. Kaç yıllık memurum, çok üzgünüm. Çok pişmanım. Bana atılan tehdit mesajları telefonumun galeri kısmında bulunan ekran görüntülerinde tespit edilebilir."