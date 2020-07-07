Oluğa sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'ndeki bir evin çatısında oluğa sıkışan ebabil kuşunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile kuşu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Genel sağlık durumu iyi olan kanadında yarası bulunduğu belirlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından tedavisinin yapılmasının ardından, doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü