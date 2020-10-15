Ölü virüsten 1000 aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Faz-1 denemelerine başlandığını açıkladığı yerli aşılarla ilgili çalışmalarda ilginç ayrıntılar var. Verilen bilgiye göre, yerli aşıda iki önemli çalışma bulunuyor. Bunlar, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yönettiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Prof. Dr. Hakan Akbulut’un başkanlığında Ankara Tıp Fakültesi’nde yürütülen aşı çalışmaları.

SONUÇLAR EN ERKEN 5 AY SONRA

İnsan üzerindeki Faz-1 denemesi için iki kez aşılama yapılacak, ardından test aşamasına geçilecek. Bu 1.5 aylık bir süre alacak. Ölü virüsten üretilen bin deneme aşısı, ikinci fazda devreye girecek. 1.5 ay sonra sonuçları alınacak. Ardından Faz-3’e geçilecek, 2 ay sürecek bu testteki denek sayısı 10 bine ulaşacak.