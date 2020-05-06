Ölü semender muamması
Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Başaran Köyü çıkışındaki dere yatağında, nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderin onlarcası ölü bulundu.
Semenderler, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Haydar Ermağan adında bir vatandaş, “Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korktuk. Suyu bile içmiyoruz artık. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın istiyoruz” dedi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve sayıca çok az kalan benekli semenderler, Türkiye’nin farklı kentlerinde görülmüştü.
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